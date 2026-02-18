В Калининграде назвали самые популярные имена новорожденных в январе

В Калининграде назвали самые популярные имена новорожденных в январе

В Межрайонном отделе ЗАГС № 1 администрации Калининграда рассказали, с какими именами чаще всего выписывались новорожденные калининградцы в январе. Об этом говорится в группе регионального Перинатального центра «ВКонтакте».

В списке мужских топ-имён января оказались Михаил, Лев, Марк, Николай, Артём и Дмитрий. Среди женских самыми популярными стали София, Алиса, Анна, Арина, Ева и Василиса.

В региональном Перинатальном центре за первый месяц года на свет появились 139 девочек и 135 мальчиков. Всего в январе врачи приняли 274 новорожденных, среди них — семь двоен.

В 2025 году в Перинатальном центре Калининграда на свет появилось 3784 новорожденных. «Из общего числа новорожденных 1977 составляют мальчики, 1807 — девочки. В 2025 году также зафиксировано 78 случаев рождения двойняшек», — уточнили в РПЦ.
