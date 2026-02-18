В Калининграде предупредили об отставании общественного транспорта от расписания

В Калининграде отставание от расписания на маршрутах общественного транспорта достигает 20-30 минут. Это связано с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в Центре организации движения и пассажирских перевозок.

По данным синоптиков-любителей телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», за ночь в Калининграде снежный покров увеличился на 4 см. Утром осадки ослабли, но после обеда и вечером (после ~15-16 часов) Калининград и запад области ждут интенсивные заряды снега. Водителям следует быть осторожным на дорогах — ожидается снежный накат и гололедица.