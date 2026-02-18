В Калининграде предупредили об отставании общественного транспорта от расписания

Все новости по теме: Транспортные проблемы
В Калининграде предупредили об отставании общественного транспорта от расписания

В Калининграде отставание от расписания на маршрутах общественного транспорта достигает 20-30 минут. Это связано с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в Центре организации движения и пассажирских перевозок.

По данным синоптиков-любителей телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», за ночь в Калининграде снежный покров увеличился на 4 см. Утром осадки ослабли, но после обеда и вечером (после ~15-16 часов) Калининград и запад области ждут интенсивные заряды снега. Водителям следует быть осторожным на дорогах — ожидается снежный накат и гололедица.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter