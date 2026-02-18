Прокуратура заинтересовалась государственным Центром для безнадзорных животных

Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура с участием представителей Россельхознадзора и Службы ветеринарии Калининградской области провели проверку соблюдения требований законодательства со стороны госучреждения «Центр для безнадзорных животных». Об этом говорится в ответе министерства сельского хозяйства общественному инспектору Олегу Кузнецову. Документ имеется в распоряжении «Нового Калининграда».

Проверка проводилась 13 февраля 2026 года после жалобы общественников на условия, в которых содержатся животные в ЦБЖ. Она касалась «требований законодательства об ответственном обращении с животными, о ветеринарии, расходовании бюджетных средств при реализации полномочий по обращению с безнадзорными животными, при назначении лекарственных препаратов для ветеринарного применения».

«В ходе проверки также рассматривались вопросы, поставленные в обращении, а именно: соблюдение требований к карантинному блоку, стационару для кошек, клеткам для содержания кошек и клеткам для послеоперационного содержания кошек. В ходе проверки было также установлено, что стены деревянных будок утеплены пенопластом, добавлена подстилка сеном. Рядом с будками установлены деревянные щиты, чтобы животные могли отдыхать вне будок», — отмечается в ответе минсельхоза.

В министерстве также сообщили, что по результатам проверки в отношении учреждения будут приняты меры прокурорского реагирования. Однако не сообщили, какие именно. В пресс-службе прокуратуры области оперативный комментарий предоставить не смогли.

Ранее общественный инспектор Олег Кузнецов предоставил «Новому Калининграду» видео по итогам визита в ЦБЖ 4 февраля. По их словам, у собак нет тёплых помещений, барак неотапливаемый, часть окон забиты профлистом, часть — выбиты. Во время визита в бараке была минусовая температура, замерзшая в тазах вода. Олег Кузнецов также обратил внимание, что инспекторов, как и в прошлые визиты, не допустили в ряд помещений — кормовую, хоз.помещения (складирования трупов животных), приёмную для собак, карантинные помещения для собак и кошек. Информацию о числе погибших животных в 2025 году общественникам не предоставили.

После этого в правительстве Калининградской области опровергли удручающее состояние вольеров в ЦБЖ,

«Новый Калининград» запросил возможность допуска в Центр для безнадзорных животных журналистов, фотографов и видеооператоров, но по настоящее время визит властями организован не был.