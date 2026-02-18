Балтфлот анонсировал праздничный салют в День защитника Отечества в Калининграде

Балтфлот анонсировал праздничный салют в День защитника Отечества в Калининграде

В понедельник, 23 февраля, в Калининграде в парке Победы за мемориалом 1200 воинам-гвардейцам прогремит праздничный салют из тридцати залпов в честь Дня защитника Отечества. Он начнется в 21.00 по местному времени, сообщила пресс-служба Балтфлота.

«Праздничный салют в Калининграде будет произведен из двух салютных установок 2А85 и трех 100-мм пушек МТ-12. Разрыв фейерверочных зарядов будет происходить на высоте 250–300 м. Жители Калининграда смогут увидеть около десяти видов праздничных салютных соцветий („Ассоль“, „Ассоль-хамелеон“, „Подсолнух“, „Волна-3“, „Вега“ различных модификаций), представленных в различных цветовых гаммах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой и желтый)», — рассказали на Балтфлоте.

