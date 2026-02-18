Власти уточнили параметры нового литейно-механического завода в Калининграде

Участок, на котором планируется строительство завода. Скриншот НСПД
Первый этап строительства литейно-механического завода «Автотора» на Балтийском шоссе в Калининграде предусматривает появление трех зданий. Об этом сообщила пресс-служба правительства области в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».

Первое одноэтажное здание будет иметь площадь 65,6 кв. м, второе — 8159,2 кв. м. Здание общей площадью 1692,1 кв. м будет трехэтажным.

Строительство литейно-механического завода в Калининграде, который должен обеспечить импортозамещение автокомпонентов, анонсировало Росимущество в январе 2024 года. Ведомство предоставило ООО «Завод автокомпонентов» земельный участок площадью 32,5 га на Балтийском шоссе. Землю предприятие планировало использовать для реализации инвестиционного проекта по проектированию и строительству литейно-механического завода.

«Он будет состоять из цехов алюминиевого и чугунно-стального производства, цеха механической обработки, административно-бытового корпуса, а также нескольких вспомогательных цехов. Завод будет изготавливать импортозамещающие комплектующие для топливных и электрических автомобилей, нефтегазовую арматуру и оснастку, товары народного потребления», — сообщали в теруправлении Росимущества.

«Автотору» также разрешили построить многофункциональный социально-культурный Центр русской культуры на ул. Тихоокеанской. Двухэтажное здание будет иметь площадь 1579,73 кв. м.

лесное.jpeg

Комплекс в пос. Лесное. Скриншот презентации проекта

Власти также уточнили параметры строительства других объектов, на которые были выданы разрешения. Так, в рамках первого этапа строительства комплекса апартаментов на берегу моря в пос. Лесное появятся два пятиэтажных апарт-отеля общей площадью 2862,93 кв. м каждый. Всего планируется построить девять апартаментов и три гостиницы, одна из которых — со встроенным пансионатом. Фасады зданий будут выполнены в «деревянном стиле».

На территории существующей промышленной базы ликвидированного ООО им. Ладушкина в Багратионовском округе «Терра эстейт Калининград» хочет построить два склада площадью 1406,23 и 1246,39 кв. м соответственно. Компания занимается управлением и арендой собственным или арендованным недвижимым имуществом. Его учредителем выступает ООО «Агронорма».

