Шибаев: в Пионерском открылось новое молодежное пространство

Все новости по теме: Муниципалитеты
Шибаев: в Пионерском открылось новое молодежное пространство

В Пионерском на базе кинотеатра «Маяк» открылось новое молодежное пространство. Об этом во время прямого эфира 18 февраля сообщил глава администрации округа Леонид Шибаев.

По его словам, пространство разместилось в помещении внутри здания кинотеатра с отдельным входом. «Вчера, 17 февраля, у нас состоялось открытие молодежного пространства в городе. Наконец-то оно появилось на базе нашего кинотеатра „Маяк“. Это помещение в составе самого здания с отдельным входом», — сказал Шибаев.

18 февраля в новом пространстве прошел день открытых дверей. В программе — мастер-классы, творческие активности, командные игры, чаепитие и возможность пообщаться с «интересными людьми, обменяться идеями и найти вдохновение для новых проектов».

«Ориентировано, в первую очередь, конечно, на молодежь, студентов, активистов, волонеров, но все, кто чувствует в себе силы и считает себя активным человеком, пожалуйста, присоединяйтесь», — добавил глава Пионерского.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter