Шибаев: в Пионерском открылось новое молодежное пространство

В Пионерском на базе кинотеатра «Маяк» открылось новое молодежное пространство. Об этом во время прямого эфира 18 февраля сообщил глава администрации округа Леонид Шибаев.

По его словам, пространство разместилось в помещении внутри здания кинотеатра с отдельным входом. «Вчера, 17 февраля, у нас состоялось открытие молодежного пространства в городе. Наконец-то оно появилось на базе нашего кинотеатра „Маяк“. Это помещение в составе самого здания с отдельным входом», — сказал Шибаев.

18 февраля в новом пространстве прошел день открытых дверей. В программе — мастер-классы, творческие активности, командные игры, чаепитие и возможность пообщаться с «интересными людьми, обменяться идеями и найти вдохновение для новых проектов».

«Ориентировано, в первую очередь, конечно, на молодежь, студентов, активистов, волонеров, но все, кто чувствует в себе силы и считает себя активным человеком, пожалуйста, присоединяйтесь», — добавил глава Пионерского.