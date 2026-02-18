Дятлова о замене иностранных вывесок на русскоязычные: «Сопротивления бизнеса нет»

Дятлова о замене иностранных вывесок на русскоязычные: «Сопротивления бизнеса нет»
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Городской облик

С 1 марта 2026 года в России меняются правила оформления вывесок и других надписей для покупателей. С этого момента русский язык становится обязательным и приоритетным для всей информации, предназначенной потребителей. В этой связи в Калининграде уже не первый месяц идет замена иноязычных вывесок на русскоязычные. О том, что бизнес не видит в этом большой проблемы, во вторник, 17 февраля, журналистам сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

«Мы эту работу ведем уже давно. Главный архитектор согласовывает, а контроль за соблюдением законодательства лежит на комитете муниципального контроля. И сегодня Константин Владимирович Габичев отчитывался о данной работе. Я считаю, что никакого у нас там большого сопротивления у бизнес-сообщества нет. И мы очисткой города занимаемся уже давно. Мы работаем в плановом режиме. Я пока больших проблем по реализации норм закона не вижу», — заметила чиновница.

В случае отказа от замены вывески на иностранном языке предпринимателям с 1 марта стоит ожидать визита представителей комитета муниципального контроля.

Напомним, что заменить вывески должны: розница, общепит, салоны и сервисы. Причем, не только на фасаде, но и внутри помещения.

Отметим, что закон не запрещает иностранные слова полностью — он требует, чтобы информация была понятной по-русски и чтобы русский текст на вывесках занимал не второстепенное, а главное место.

Соответствующий законопроект в Госдуме подготовили еще 10 июня 2022 года.
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter