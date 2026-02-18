Дятлова о замене иностранных вывесок на русскоязычные: «Сопротивления бизнеса нет»

С 1 марта 2026 года в России меняются правила оформления вывесок и других надписей для покупателей. С этого момента русский язык становится обязательным и приоритетным для всей информации, предназначенной потребителей. В этой связи в Калининграде уже не первый месяц идет замена иноязычных вывесок на русскоязычные. О том, что бизнес не видит в этом большой проблемы, во вторник, 17 февраля, журналистам сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

«Мы эту работу ведем уже давно. Главный архитектор согласовывает, а контроль за соблюдением законодательства лежит на комитете муниципального контроля. И сегодня Константин Владимирович Габичев отчитывался о данной работе. Я считаю, что никакого у нас там большого сопротивления у бизнес-сообщества нет. И мы очисткой города занимаемся уже давно. Мы работаем в плановом режиме. Я пока больших проблем по реализации норм закона не вижу», — заметила чиновница.

В случае отказа от замены вывески на иностранном языке предпринимателям с 1 марта стоит ожидать визита представителей комитета муниципального контроля.

Напомним, что заменить вывески должны: розница, общепит, салоны и сервисы. Причем, не только на фасаде, но и внутри помещения.

Отметим, что закон не запрещает иностранные слова полностью — он требует, чтобы информация была понятной по-русски и чтобы русский текст на вывесках занимал не второстепенное, а главное место.