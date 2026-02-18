Сергей Мартиросян покидает пост руководителя перинатального центра

Сергей Мартиросян покинул пост руководителя Регионального перинатального центра (РПЦ) по собственному желанию из-за перехода на другую должность. Об этом сообщили в пресс-службе областного минздрава.

По данным источника «Нового Калининграда», Мартиросян переходит на новую должность в другом регионе, а его уход не является следствием проверок в РПЦ.

Исполнять обязанности руководителя будет Елена Мартынова, ранее занимавшая должность заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи руководителя РПЦ. «Она приступит к исполнению обязанностей в ближайшие дни. Это опытный врач-гинеколог, хорошо зарекомендовавший себя в коллективе, работающий в перинатальном центре с самого открытия», — рассказали в минздраве.

В 1991 году Мартынова окончила Смоленский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». С 1991 по 1992 год проходила интернатуру на базе Калининградской областной акушерско-гинекологической больницы по специальности «Акушерство и гинекология». Затем работала акушером-гинекологом в Правдинском районном территориальном медицинском объединении, а с 1996 года продолжила трудиться в этой должности в Областной акушерско-гинекологической больнице (Родильный дом № 1)

После открытия перинатального центра, в сентябре 2009 года была переведена на должность «заведующей родовым отделением с операционными» медучреждения. В феврале 2025 года стала заместителем главного врача по акушерско-гинекологической помощи. В 2018 году прошла профессиональную переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Мартынова награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ.

Напомним, что в ноябре 2025 года руководитель регионального управления Следственного комитета Дмитрий Канонеров дал указание признать жительницу Калининграда потерпевшей по делу о халатности в одном из калининградских роддомов, сообщает пресс-служба управления. Как уточнил источник в правоохранительных органах, речь идет о Региональном перинатальном центре.

В середине октября региональное управление СК сообщило, что проводится процессуальная проверку «по факту возможного некачественного оказания медицинской помощи в учреждении здравоохранения Калининградской области» в связи с «обращением общественника о многочисленных случаях травмирования младенцев, нанесения телесных повреждений при родах и летальных исходах в Калининградском перинатальном центре». Позже минздрав Калининградской области сообщил, что проводит проверку фактов, указанных в обращениях, которые касаются перинатального центра.