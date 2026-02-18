Минобр: печать учебников по истории края ещё не началась

В Калининградской области еще не началась печать новых школьных учебников по истории края, в которых калининградский историк Альберт Адылов обнаружил ошибки. Как сообщили «Новому Калининграду» в министерстве образования, до печати еще будет проходить допечатная подготовка.

«В настоящий момент печать учебников еще не началась, до нее будет еще проходить предпечатная подготовка, которая займет определенное время, — сообщили в министерстве. — Материалы учебника уже проходили редактуру и согласование на федеральном уровне. Министерство образования Калининградской области также направило запрос научному историческому сообществу БФУ имени И. Канта для получения комментариев по тезисам, о которых пишет А.А. Адылов».

17 февраля «Новый Калининград» рассказал о том, что историк Альберт Адылов раскритиковал учебники по истории края, подготовленные для 5-7-х классов. На своей странице «ВКонтакте» и телеграм-канале он указал на несколько ошибок, которые допустили авторы учебных пособий. Ознакомиться с учебниками можно на сайте госзакупок.

В частности, по словам Адылова, авторы посчитали, что российский город Тауроген во время Первой мировой войны был немецким, а также перепутали Владимира и Василия Немировича-Данченко. Подробнее читайте по ссылке.