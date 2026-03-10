В Лесном разрешили вырубить 664 дерева для строительства гостиничного комплекса

В Лесном разрешили вырубить 664 дерева для строительства гостиничного комплекса
Фото: эскиз из презентации проекта
В посёлке Лесное Светлогорского округа разрешили вырубить 664 дерева для строительства гостиничного комплекса. Соответствующая информация размещена на сайте муниципалитета.

Вырубка запланирована на Калининградском шоссе на земельном участке с кадастровым номером 39:17:0300112:37. Порубочный билет выдан ООО «Специализированный застройщик „Ривьера Балтики“» 27 февраля 2026 года и действует до 29 мая 2030-го.

В списке деревьев, подлежащих сносу, алыча, берёза, боярышник, вишня, клён, ольха, черешня, яблоня и ясень. Данные о компенсационном озеленении на момент подготовки материала на сайте размещены не были.

В апреле 2024 года стало известно, что ООО «СЗ „Ривьера Балтики“» получило положительное заключение госэкспертизы по проекту строительства гостиничного комплекса со СПА и рестораном в Светлогорском округе. В октябре того же года архитектурно-градостроительный совет Калининградской области одобрил проект.

На участке планируется возведение одного четырёхэтажного и двух пятиэтажных зданий с апартаментами. Общее количество апартаментов — 323. На территории комплекса также хотят построить четырёхэтажную гостиницу с 75 номерами. Кроме того, на участке находится водоём, рядом с которым предлагается сделать набережную и прогулочную зону общего доступа. Разрешение на строительство было выдано в мае 2025 года.

