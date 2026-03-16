УФСБ: жителя Калининградской области подозревают в призывах к экстремизму (видео)

В УФСБ России по Калининградской области возбудили уголовное дело в отношении жителя региона 1965 года рождения, подозреваемого в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, сообщила пресс-служба ведомства.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками территориального органа безопасности задокументирована и пресечена противоправная деятельность указанного лица, разместившего в одном из Telegram-каналов комментарий, содержащий призыв к осуществлению экстремистской деятельности», — передает пресс-служба.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению противоправных действий.

