УФСБ: жителя Калининградской области подозревают в призывах к экстремизму (видео)

Все новости по теме: Криминал

В УФСБ России по Калининградской области возбудили уголовное дело в отношении жителя региона 1965 года рождения, подозреваемого в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, сообщила пресс-служба ведомства.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками территориального органа безопасности задокументирована и пресечена противоправная деятельность указанного лица, разместившего в одном из Telegram-каналов комментарий, содержащий призыв к осуществлению экстремистской деятельности», — передает пресс-служба.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению противоправных действий.

Видео: пресс-служба УФСБ по Калининградской области
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

