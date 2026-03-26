Машины «Чистоты» в заливе: в мэрии рассказали, как фиксируют проблемы с ГЛОНАСС

В мэрии Калининграда рассказали, что время от времени фиксируют сбои в работе ГЛОНАСС из-за интернет-ограничений. О том, что эти сбои иногда не позволяют зафиксировать, где именно работает техника МБУ «Чистота», журналистам рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

«Мы даём очень много информации, связанной с геоточками, — пояснила Дятлова. — Например, мы отдаём информацию, где в настоящий момент находится наша техника „Чистоты“. Иногда бывает, когда идёт сбой, что можно увидеть, например, в Куршском заливе технику».

Подобные же сбои, как уточнила чиновница, могут происходить и с автобусами.

«Когда мы отслеживаем в этом устройстве, — указала Дятлова на свой смартфон, — как и где находятся автобусы. Иногда оно тоже показывает [автобусы] за границами города. Но эти сбои нечастые».