На участке Северного обхода Калининграда завершили возведение путепроводов

В ходе реконструкции Северного обхода Калининграда на участке от Тенистой аллеи до дороги на Балтийск завершили устройство опор и начала бетонирование пролетных строений путепроводов и моста через Питьевое озеро. К середине мая работы будут завершены, после чего начнется укладка асфальтобетонных покрытий. Об этом сообщила пресс-служба компании «ВАД».

Специалисты приступили к бетонированию сразу при наступлении устойчивых плюсовых температур. Путепроводы на пересечении с проспектом Победы и с железнодорожными путями Калининград — Балтийск бетонируют на основном ходу. На мосту через Питьевое озеро завершено армирование монолитной плиты пролетного строения и начато ее поэтапное бетонирование.

Работы на всех искусственных сооружениях синхронизированы во времени и уже ведутся на мосту через озеро. В конце марта начнется бетонирование пролетного строения путепровода через проспект Победы, сообщает пресс-служба, а в апреле — пролетного строения путепровода через железную дорогу Калининград — Балтийск. Завершить работы, включая финишную отделку поверхностей и устройство гидроизоляции, планируют до конца мая.

«Бетонирование пролетных строений — решающий этап работ на всех искусственных сооружениях, уже в мае планируем выйти на укладку асфальтобетонных покрытий. В общей сложности на трех путепроводах в конструкции пролетных строений будет уложено 1220 кубометров монолитного бетона. Общая протяженность пролетных строений составит 297,7 метров. С наступлением положительных температур также возобновили работы по укреплению откосов насыпи растительным грунтом и монолитным бетоном, устройство наружного освещения, прокладку инженерных коммуникаций АСУДД. В августе приступим к устройству дорожной разметки и монтажу дорожных знаков. В общем по всему объекту, работы ведутся в круглосуточном режиме силами до 240 человек. По состоянию на март общая готовность объекта приблизилась к 80%, а до конца года все работы на данном участке будут завершены», — пояснил начальник строительного управления «ВАД» по Калининградской области Олег Надеждин.

Кроме того, на участке от транспортной развязки с Советским проспектом до пересечения с ул. Тенистая аллея строятся подземный и три надземных пешеходных перехода, а также завершается сборка пролетных строений из металлических гофрированных конструкций двух путепроводов арочного типа. Помимо прочего, продолжается бетонирование пролетного строения путепровода через Питьевой канал. Ведутся работы по строительству водопропускных труб, ливневой канализации, отсыпке насыпи и устройству щебеночных оснований дорожной одежды основного хода. Окончание строительства этого участка запланировано на конец 2027 года.

Как ранее сообщал ранее министр развития инфраструктуры региона Александр Рольбинов, строительство Северного обхода Калининграда идёт в круглосуточном режиме. Благодаря опережающему финансированию власти рассчитывают завершить работы до конца 2027 года.