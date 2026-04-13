На Северном обходе Калининграда строят пешеходные переходы с деревянными арками

Изображение: компания «ВАД»
На Северном обходе Калининграда в рамках реконструкции участка от транспортной развязки с Советским проспектом до Тенистой аллеи возводят три надземных пешеходных перехода с деревянными арками. Об этом сообщили в пресс-службе компании «ВАД».

«Пешеходные переходы расположены на участке реконструкции от транспортной развязки с Советским проспектом до Тенистой Аллеи. Их отличительная особенность — двухпролетные деревянные арки», — отметили в компании.

Длина каждой арки составляет 37 метров. Как уточнили в «ВАД», конструкции проходят специальную обработку. «Все деревянные элементы проходят глубокую обработку антисептиком в вакуумных камерах, что гарантирует 50 лет службы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что такое решение выбрано с учетом экономических и технологических факторов. «Деревянные конструкции легко монтируются и стоят дешевле бетонных и металлических аналогов», — пояснили в пресс-службе.

Пешеходные переходы будут закрыты от осадков поликарбонатом, также их оборудуют лестницами и лифтами.

Открытие объектов планируется в августе — сентябре 2027 года.

Ранее сообщалось, что на участке от Тенистой аллеи до дороги на Балтийск завершено устройство опор путепроводов и начато бетонирование пролетных строений.

Как ранее сообщал ранее министр развития инфраструктуры региона Александр Рольбинов, строительство Северного обхода Калининграда идёт в круглосуточном режиме. Благодаря опережающему финансированию власти рассчитывают завершить работы до конца 2027 года.

