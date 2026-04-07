Служба госохраны ОКН подала иск на изъятие усадьбы Рихтера у собственника

Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград
Усадьбу Рихтера в Правдинске намерены изъять у собственников. О том, что в суд подан соответствующий иск, «Новому Калининграду» сообщил руководитель региональной Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

«Наш юрист подала иск против на изъятие усадьбы в прошлый понедельник, — рассказал Маслов. — Дата судебного заседания пока не назначена, однако номер делу присвоен — все наши документы суд принял».

Ранее в администрации Правдинского округа «Новому Калининграду» в ответе на официальный запрос сообщили, что Служба начала активную работу по изъятию у собственника ОКН, расположенного по адресу Правдинский район, поселок Шевченко, улица Калининградская, 1.

В начале февраля этого года глава администрации муниципалитета Владимир Устинов в ходе прямого эфира, отвечая на вопрос корреспондента «Нового Калининграда», сообщил, что у муниципалитета появились рычаги давления на собственника. Глава также напомнил, что ранее была проведена предварительная работа, и против владельца объекта составили два административных протокола за ненадлежащее использование.

В январе этого года инициированная Службой государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области проверка привела к штрафу для собственника усадьбы Рихтера. Суд квалифицировал его действия как «невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия». В итоге, постановлением Правдинского районного суда владельцу назначили наказание в виде административного штрафа в 2 000 рублей.

