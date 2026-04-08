Прокуратуру Зеленоградского района возглавил Михаил Авакьян

Михаил Авакьян назначен прокурором Зеленоградского района. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.



Авакьян родился в 1985 году. В 2007 году окончил Российский государственный университет имени Иммануила Канта.

«Службу в органах прокуратуры проходит с 2009 года, последовательно занимая должности помощника прокурора Центрального района г. Калининграда, прокурора, старшего прокурора отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Калининградской области, заместителя прокурора Гурьевского района, заместителя Калининградского транспортного прокурора», — говорится в сообщении.

До назначения прокурором Зеленоградского района Авакьян занимал должность Мурманского транспортного прокурора Северо-Западной транспортной прокуратуры.