АТОР: авиабилеты из Москвы в Калининград стали дешевле почти на 30%

Направление Москва — Калининград стало рекордсменом по падению цен. Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), билеты на май стали дешевле почти на 30%.

«Рекордсменом по падению цен стало направление Москва — Калининград. Тарифы рухнули на 20,9% (без багажа) и на 29,7% (с багажом), — рассказали в АТОР. — Интересно, что стоимость перелетов на курорты (Сочи, Минеральные Воды) тоже снизилась, несмотря на пик майских праздников. Это прямо противоречит классической сезонной логике — обычно в мае цены взлетают».

Согласно ежемесячному мониторингу, средняя цена авиабилета на май по ключевым туристическим направлениям упала на 877 рублей (-6,5%), а медианная — на 1190 (-8,9%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сильнее всего (-14,2%) снизилась медианная минимального безбагажного тарифа. В целом цены на авиабилеты вернулись к уровню начала 2024 года.

Эксперты высказали предположение, что к отрицательной динамике изменения цен на авиабилеты приводит снижение эластичности спроса. Туристы больше не могут и не хотят покупать авиабилеты по прежним ценам: «Доходы не растут, сбережения тают. Россияне переходят на поезда, личные автомобили или вовсе отказываются от дальних поездок».

«Особенно показательно поведение авиакомпаний-лоукостеров. В минимальных тарифах на большинстве направлений лидирует „Победа“ — именно ее билеты обеспечили „дно“ цен. Но даже эти сниженные цифры не вызывают ажиотажа, — заключили в АТОР. — Ранее, в 2025 году, минимальные тарифы выросли на 7–20%, и теперь откат назад выглядит не как подарок перевозчиков, а как вынужденная мера для заполнения кресел. В таких условиях удешевление авиабилетов — не повод для радости, а маркер того, что путешествия по воздуху постепенно превращаются из массового сезонного развлечения в недоступную роскошь».