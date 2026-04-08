АТОР: авиабилеты из Москвы в Калининград стали дешевле почти на 30%

Все новости по теме: Авиаперевозки
АТОР: авиабилеты из Москвы в Калининград стали дешевле почти на 30%

Направление Москва — Калининград стало рекордсменом по падению цен. Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), билеты на май стали дешевле почти на 30%.

«Рекордсменом по падению цен стало направление Москва — Калининград. Тарифы рухнули на 20,9% (без багажа) и на 29,7% (с багажом), — рассказали в АТОР. — Интересно, что стоимость перелетов на курорты (Сочи, Минеральные Воды) тоже снизилась, несмотря на пик майских праздников. Это прямо противоречит классической сезонной логике — обычно в мае цены взлетают».

Согласно ежемесячному мониторингу, средняя цена авиабилета на май по ключевым туристическим направлениям упала на 877 рублей (-6,5%), а медианная — на 1190 (-8,9%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сильнее всего (-14,2%) снизилась медианная минимального безбагажного тарифа. В целом цены на авиабилеты вернулись к уровню начала 2024 года.

Эксперты высказали предположение, что к отрицательной динамике изменения цен на авиабилеты приводит снижение эластичности спроса. Туристы больше не могут и не хотят покупать авиабилеты по прежним ценам: «Доходы не растут, сбережения тают. Россияне переходят на поезда, личные автомобили или вовсе отказываются от дальних поездок».

«Особенно показательно поведение авиакомпаний-лоукостеров. В минимальных тарифах на большинстве направлений лидирует „Победа“ — именно ее билеты обеспечили „дно“ цен. Но даже эти сниженные цифры не вызывают ажиотажа, — заключили в АТОР. — Ранее, в 2025 году, минимальные тарифы выросли на 7–20%, и теперь откат назад выглядит не как подарок перевозчиков, а как вынужденная мера для заполнения кресел. В таких условиях удешевление авиабилетов — не повод для радости, а маркер того, что путешествия по воздуху постепенно превращаются из массового сезонного развлечения в недоступную роскошь».

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter