В Балтийске снова ищут подрядчика для благоустройства сквера у ж/д вокзала

В Балтийске снова ищут подрядчика для благоустройства сквера у ж/д вокзала
Изображение: страница администрации Балтийского городского округа в соцсети «ВКонтакте»
Администрация Балтийска вновь ищет подрядчика для благоустройства «Сквера ожидания» около железнодорожного вокзала. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Максимальная цена договора — 52 664 206 руб. Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 16 апреля, итоги подведут на следующий день. Согласно контракту, работы необходимо закончить не позднее 30 сентября 2026 года. 

В марте 2025 года контракт на благоустройство «Сквера ожидания» на проспекте Ленина в Балтийске власти городского округа заключили с единственной компанией, подавшей заявку на участие в торгах — ООО «РСУ Панорама-Люкс». Подрядчик согласился выполнить работы за максимальную стоимость — 52 664 205 рублей. Провести благоустройство необходимо было до 5 ноября прошлого года. 26 сентября контракт был расторгнут по соглашению сторон. На момент подписания дополнительного соглашения претензий и обязательств друг к другу стороны не имели.

О подготовке к строительству «Сквера ожидания» власти Балтийска сообщали в январе 2025 года. На указанной территории необходимо было демонтировать аварийное здание и расчистить территорию для строительства нового сквера с остановкой, павильонами, ротондой и скамьями. Также планировалось объединить территорию многоквартирных домов № 14 и 16 на проспекте Ленина для её дальнейшего благоустройства. Ранее анонс на проведение торгов был опубликован в феврале 2025 года.

В 2024 году эта территория победила в голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Первым этапом работ был снос бывшего Дома спорта, который располагался на месте будущего сквера. В 2025 году власти Балтийска также планировали приступить к благоустройству центра города.

