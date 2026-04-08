В фонд Музея Мирового океана поступила коллекция редких раковин моллюсков

Фонды Музея Мирового океана пополнились коллекцией уникальных раковин морских моллюсков семейства Стромбид. Часть приобретенных раковин пополнит предметный ряд еще не открывшейся «Лаборатории Жизни» в экспозиционно-образовательном корпусе «Планета Океан». Об этом сообщила пресс-служба музея.

«Прекрасное собрание из 100 единиц стало для музея настоящим подарком, в собрании немало раковин редких видов: горбатый стромбус Thersistrombus thersites, стромбус Олди Tricornis oldi, перуанский стромбус Lobatus peruvianus , стромбус-петух Aliger gallus Linnaeus. Большую ценность представляют редко встречающийся в коллекциях эндемик Марианских островов: стромбус-бык Latissistrombus taurus и стромбус голиаф Titanostrombus goliath, раковина которого считается одной из самых крупных и редких раковин Западной Атлантики, — рассказали в музее. — За красотой каждой раковины, попавшей в музей, стоит жизнь морского моллюска, для которого раковина — это настоящий дом, защита и инструмент для выживания».

Фото: Музей Мирового океана

Стромбиды теплолюбивы и обитают в теплых водах Тихого, Индийского и Атлантического океанов. Несмотря на видовое разнообразие, они имеют характерный для семейства признак — утолщенную наружную губу с характерным вырезом, в который улитка, осматриваясь, выводит свой правый глаз, располагающийся на конце длинного глазного стебля.

Кроме того, внутри некоторых раковин сохранена роговая крышечка. По форме она напоминает коготь (коллекционеры называют ее «морской коготь») и используется стромбидами для передвижения прыжками. Тяжелая раковина не мешает моллюску активно прыгать, спасаясь от хищников, сообщили в пресс-службе. Основу питания стромбид составляют водоросли и частички разложившихся остатков животных и растений — детрит.

