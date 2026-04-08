Запуск нового автобусного маршрута в Калининграде перенесли на май

Запуск нового автобусного маршрута № 22 в Калининграде перенесли на май. Об этом сообщила в своём телеграм-канале глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Мы осмотрели 12 новых автобусов среднего класса, которые уже в мае запустим по маршруту № 22 в микрорайон им. А.Космодемьянского.Сейчас на новые машины перевозчик оформляет документы, проходит ТО, оборудует тахографом и ГЛОНАСС», — написала Дятлова после выезда на предприятие «Калининград-ГорТранс».

Вместимость новых ЛиАЗов — 82 человека (23 сидячих места). Они низкопольные, оборудованы кондиционерами. Внутри установлены электронные табло и USB-порты для зарядок, добавила сити-менеджер.

Как сообщалось ранее, новый автобусный маршрут № 22 свяжет микрорайон Александра Космодемьянского с Сельмой и фактически будет заменой маршрута № 70. Нововведение призвано снизить долю маршрутов, обслуживаемых автобусами малого класса. Автобус, как ожидается, будет следовать от дворца спорта «Янтарный» до остановки «Силикатный завод» (маршрутка № 70 ходит до ул. Тихоокеанской). От идеи запустить в район Космодемьянского троллейбусы власти отказались. Изначально запустить маршрут № 22 планировали 1 февраля 2026 года. Затем срок перенесли на апрель.

Автобусы предприятие «Калининград-ГорТранс» приобрело по договору лизинга. О том, что технику доставили в Калининград, стало известно в марте. Власти Калининграда планируют потратить на заключение контракта на перевозку пассажиров по маршруту № 22 78 млн рублей.