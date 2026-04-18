Последнее тепло перед похолоданием: погода в Калининградской области 18 апреля

В субботу, 18 апреля, в Калининградской области ожидается самый теплый день перед постепенным похолоданием и возвращением ночных заморозков. По сведениям Гидрометцентра России, днем в Калининграде ожидается переменная облачность без осадков, слабый северный ветер (около 3 м/с), +15°С (ночью температура может опуститься до +4°С) и повышенное давление — 765 мм ртутного столба. Ближе к ночи ветер утихнет до 1 м/с и сменит направление на северо-западное.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также обещает днём 18 апреля облачную с прояснениями погоду без существенных осадков, северо-западный и северный ветер (днем 4-9 м/с) и дневную температуру +10...+15°С (на побережье +6...+8°С). Ночью синоптики обещают понижение температуры до +3°С.

По прогнозу «Нового Калининграда», в субботу в областном центре с утра ожидается безоблачная погода, которая днём сменится переменной облачностью. Утром температура воздуха достигнет отметки +3,5°С, днём потеплеет до +13,7°С, а вечером воздух остынет до +9,4°С. Влажность будет на уровне 85%.

В региональном управлении МЧС России по Калининградской области со ссылкой на Калининградский ЦГМС сообщают, что на территории Калининградской области будет облачно с прояснениями без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с.

«Температура воздуха ночью днём +12...+17°С. Видимость 4-7 км.Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются», — отмечают в МЧС.

Как сообщает паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области», с утра 18 апреля потеплеет от +1...+3°C на восходе до +9...+12°C к полудню (на побережье до +7...+9°C). Будет ясно/малооблачно.

«Днем в Калининграде и области до +13...+15°C (местами до +16°C), у побережья до +9...+13°C, малооблачно/переменная облачность (преимущественно верхнего яруса — перистые облака), без осадков. Вечером похолодает от +7...+11°C на закате до +4...+7°C к полуночи, переменная облачность/облачно с прояснениями. Ветер в течение суток преимущественно северный и северо-западный, утром — слабый (1-5 м/с), днем и вечером — слабый/умеренный (3-8 м/с). Атмосферное давление будет понижаться с 766 до 763 мм рт.ст.», — добавляют метеоэксперты.