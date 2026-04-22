МЧС: в Калининградской области ожидается усиление ветра

В четверг, 23 апреля, в Калининградской области ожидается усиление ветра. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«23 апреля по Калининградской области, начиная с утра, ожидается усиление северо-западного ветра до 15-17 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении.

«Завтра северо-западный ветер усилится до свежего (с порывами до 12-15 м/с), а температура снизится на 2-3°С, так что нахождение на улице будет менее приятным», — отметили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».