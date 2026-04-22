В Калининграде погиб в ДТП 18-летний водитель (видео)

В ДТП на Люблинском шоссе в Калининграде погиб 18-летний водитель. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

По предварительным данным, ДТП произошло во вторник, 21 апреля, в 20:00 на первом километре автодороги «Чкаловск-Люблино-Взморье». 18-летний водитель, управляя автомобилем «Мазда», допустил наезд на придорожное дерево справа по ходу движения транспортного средства.

В результате дорожного происшествия водитель автомобиля скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, два пассажира (2006 и 2007 г.р.) получили телесные повреждения.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.





