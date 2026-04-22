Синоптики рассказали, есть ли шансы на тепло в Калининграде в начале мая

Фото: «Новый Калининград»
Рассчитывать на тёплую погоду в первые дни мая жителям региона не стоит. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«„Мешок“ холода над восточной Европой и Прибалтикой сохраняется до первых чисел мая, где появляется краткосрочное возвращение умеренной воздушной массы с дальнейшим „падением“ холода с севера. Циркуляция весьма устойчива, поэтому на тёплую погоду выше климатической нормы в первые 3-5 дней мая вряд ли можно рассчитывать», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что первые 20 дней апреля оказались на метеостанции Калининграда холоднее климатической нормы на 0,9°C, но при этом были самыми солнечными за последние 5 лет.

