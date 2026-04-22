Жилой дом начала XX века на ул. Комсомольской в Калининграде признали ОКН

Власти Калининградской области включили в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ жилой дом начала XX века, расположенный на ул. Комсомольской 53, 53а, 55, 57, 57a, 59, 61, в качестве объекта культурного наследия муниципального назначения. Соответствующий приказ региональной службы госохраны ОКН размещен на портале официально опубликованных правовых актов.

Дом сохранился с незначительными изменениями архитектурного облика, следует из документа. Он представляют интерес как сохранившаяся часть исторической застройки улицы и района. Дом можно назвать примером жилой постройки первой четверти XX века, возведенной в эклектичном стиле с элементами гендстиля, одним из значимых элементов сохранившейся исторической застройки улицы, формирующей градообразующую историческую среду северо-западной части города.

Фото: «prussia39»

Для объекта также утвердили границы территории и режим использования. Так, запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение их объемно-пространственных характеристик. Кроме того, запрещено проводить земляные, строительные, мелиоративные и иные работ, «за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия».

Согласно информации портала «prussia39», архитектурными особенностями объекта являются ризалиты, декоративные украшения фасадов, башенка со шпилем на ризалите северо-западного фасада, эркеры в уровне второго и третьего этажей в северном углу и на западном фасаде здания, декорирование оконных и дверных проемов. По данным сайта, дом получил статус выявленного ОКН в 2011 году.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter