Минобр поручил провести проверку после гибели школьницы в Калининграде

По факту гибели школьницы, выпавшей из окна образовательного учреждения, будет проведена «внутренняя проверка». Об этом сообщили в министерстве образования области.

«К сожалению, ученицу не удалось спасти, медики сделали все возможное, но девочка была в крайне тяжелом состоянии. Министерство образования приносит свои соболезнования семье. ЧП произошло сегодня в одной из школ Калининграда, когда ребенок вышел во время урока в туалетную комнату. По предварительной информации, она выпала из окна. Для оценки всех обстоятельств произошедшего в школе и с родителями работают правоохранительные органы. Министерство образования Калининградской области поручило администрации образовательной организации провести внутреннюю проверку. Семье будет оказана необходимая помощь. Со стороны школы с детьми будет вести работу школьный психолог», — говорится в комментарии ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что в Калининграде 14-летняя школьница выпала из окна 4-го этажа образовательного учреждения. От полученных травм девочка скончалась в больнице. По данным источников, трагедия случилась в гимназии № 32.