Сыну героя-разведчика вернули орден Красного знамени, найденный на Бальге (фото)

В Калининграде родственникам советского разведчика передали орден Красного знамени, обнаруженный поисковиками на Бальге в декабре 2025 года. Награда принадлежала начальнику разведки 26-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта майору Петру Михайловичу Костину, а нашел ее поисковик Андрей Мадис, обследуя участок в лесном массиве южнее развалин тевтонского замка.

О том, при каких обстоятельствах мог быть утрачен орден, ранее на одном из поисковых форумов высказали свои версии руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов и поисковик-расследователь Геннадий Полубедов.

«Случилось это, вероятно, в районе от юго-западной окраины Кенигсберга до Бранденбурга (ныне поселок Ушаково), то есть в районе, прилегающем на этом протяжении к заливу, где уже с 29 января, то есть со следующего после выхода сюда соединений 11-й гвардейской армии дня развернулись сильные бои», — предположил Полубедов.

Он напомнил, что в январе 1945-го 26-я гвардейская стрелковая дивизия участвовала в ликвидации прорыва немецких войск в районе от Бранденбурга (Ушаково) до Хайде-Вальдбург (Прибрежное).

«Вероятно, в этих событиях именно в этом районе майор Костин по какой-то причине и потерял свой орден Красного знамени, крепившийся, надо полагать, к гимнастерке под шинелью или полушубком на колодке с крепежной булавкой. Как-то отстегнулась незаметно, упал орден на землю. И нашел его кто-то из наступавших немцев, забрал себе», — добавил Полубедов.

Далее подобравший орден немец, по всей видимости, оказался на Бальге вместе с окруженной группировкой, с которой 28 марта 45-го было покончено. Награду он мог просто выбросить в страхе перед пленением (обнаружив советский орден у гитлеровца, советские солдаты могли с ним не церемониться).

В ходе поисков Геннадий Полубедов установил, что родной сын разведчика Юрий Костин живет в Москве. Он рассказал, что отец умер в Москве 29 марта 1978 года, но в семейном архиве сохранилось его фронтовое удостоверение и орденская книжка, в которую вписан и номер того самого ордена, найденного Андреем Мадисом.

«Петр Михайлович в давние годы рассказал сыну, что отсутствующий орден Красного Знамени (№ 121121) он потерял во время боев у Кенигсберга: в его машину попал вражеский снаряд, и в этой обстановке он, видимо, открепился», — добавил Полубедов.

17 апреля награду вместе с поисковиками прибывшему в Калининград Юрию Костину передал председатель Законодательного собрания Калининградской области Андрей Кропоткин.