Власти Литвы: сигналов о возможном нападении РФ на страны Балтии «здесь и сейчас» нет

Все новости по теме: Литва
В Литве не видят никаких признаков того, что Россия готовится напасть на страны Балтии. Об этом заявила премьер Инга Ругинене, комментируя соответствующее утверждение президента Украины Владимира Зеленского, сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«На сегодняшний день определенно нет сигналов о возможном нападении здесь и сейчас. Безусловно, нельзя исключать тот факт, что мы живем в непосредственной близости от зоны конфликта. Мы граничим с Беларусью, происходят различные провокации, гибридные атаки, и мы сталкиваемся с этим почти каждый день. Но именно для этого необходима сильная готовность дать должный ответ, адаптироваться и привести наши стратегические планы безопасности в соответствие с современными реалиями», — сказала Ругинене.

«Я согласна с тем, что нам действительно нужно избегать запугивающей риторики, особенно учитывая отсутствие каких-либо предпосылок для ее применения. Если бы мы увидели, что такие предпосылки существуют, то, очевидно, наша риторика тоже изменилась бы», — добавила она.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter