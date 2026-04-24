В Чкаловске продлевают маршрут № 88

В Калининграде с 1 мая изменится движение автобусов маршрута № 88 «ул. Суздальская — ул. Докука». Как сообщила пресс-служба администрации города, это необходимо для улучшения транспортного обслуживания жителей Чкаловска.

В направлении конечного пункта «ул. Докука» маршрутки пойдут по улицам Габайдулина, Лейтенанта Калинина, Лукашова, Горбунова, Беланова и Докука. В направлении конечного пункта «ул. Суздальская» транспорт будет ходить по улицам Докука, Беланова, Горбунова, Т. Кабилова, Жиленкова и Габайдулина.