В Чкаловске продлевают маршрут № 88

Изображение: администрация Калининграда
В Калининграде с 1 мая изменится движение автобусов маршрута № 88 «ул. Суздальская — ул. Докука». Как сообщила пресс-служба администрации города, это необходимо для улучшения транспортного обслуживания жителей Чкаловска.

В направлении конечного пункта «ул. Докука» маршрутки пойдут по улицам Габайдулина, Лейтенанта Калинина, Лукашова, Горбунова, Беланова и Докука. В направлении конечного пункта «ул. Суздальская» транспорт будет ходить по улицам Докука, Беланова, Горбунова, Т. Кабилова, Жиленкова и Габайдулина.


Самое читаемое:

Все новости за день
