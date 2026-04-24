В Калининграде открывается выставка современного искусства и видеоигр «Время собирать время»

В Калининграде с 25 апреля начнет работу выставка «Время собирать время» (12+), объединяющая проекты современных художников и разработчиков видеоигр. Экспозиция разместится в арт-пространстве центра «Резаниум» и будет доступна для посещения до 21 июня, сообщается на сайте организаторов.

Как передают организаторы, в проекте участвуют десять российских художников и десять команд гейм-разработчиков. Они представят мультипространственные игровые работы, созданные на стыке визуального искусства и интерактивных технологий.

Выставка сформирована по итогам арт-лаборатории, в рамках которой художники и разработчики в течение месяца совместно работали над проектами. Итоговые прототипы были доработаны в ходе 48-часового «арт-геймджема».

Выставка откроется 25 апреля в 18:00 по адресу: улица Шиллера, 3А. Бесплатные билеты доступны на сайте организаторов.