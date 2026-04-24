В Калининграде открывается выставка современного искусства и видеоигр «Время собирать время»

Все новости по теме: Культура

В Калининграде с 25 апреля начнет работу выставка «Время собирать время» (12+), объединяющая проекты современных художников и разработчиков видеоигр. Экспозиция разместится в арт-пространстве центра «Резаниум» и будет доступна для посещения до 21 июня, сообщается на сайте организаторов.

Как передают организаторы, в проекте участвуют десять российских художников и десять команд гейм-разработчиков. Они представят мультипространственные игровые работы, созданные на стыке визуального искусства и интерактивных технологий.

Выставка сформирована по итогам арт-лаборатории, в рамках которой художники и разработчики в течение месяца совместно работали над проектами. Итоговые прототипы были доработаны в ходе 48-часового «арт-геймджема».

Выставка откроется 25 апреля в 18:00 по адресу: улица Шиллера, 3А. Бесплатные билеты доступны на сайте организаторов.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Telegram | MAX
Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter