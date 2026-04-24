Горвласти: калининградцам, получающим тепло по нормативу, платить за май не придется

Несмотря на то, что отопительный сезон в Калининграде планируется завершить в мае, горожанам, получающим тепло по нормативу, платить за этот месяц не придется. Счета за отопление им выставят только за апрель. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в горадминистрации.

«В начале мая планируется завершить отопительный сезон. Напомним, что начали мы отапливать город 2 октября 2025 года. Традиционно среди потребителей, оплачивающих услуги отопления по нормативу, возникает вопрос, придется ли им оплачивать сумму за получение отопления в мае месяце? Ответ — нет. Эта категория граждан получает квитанции на одну и ту же сумму ежемесячно — сумму годового потребления по нормативу, деленную на семь частей, так как отопительный сезон в регионе длится с октября по апрель. Май уже не входит в этот период, независимо от того, продолжается подача теплоснабжения или нет», — разъяснили городские власти.

Напомним, в четверг стало известно, что завершить отопительный сезон в Калининграде планируют 4 мая. Об этом сообщил председатель комитета городского хозяйства и строительства горадминистрации Максим Федосеев.