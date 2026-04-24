Синоптики предупреждают об усилении ветра до 21 м/с в субботу

В Калининградской области 25 апреля из-за нарастания градиента атмосферного давления в передней части циклона над Балтикой ожидается усиление ветра вплоть до штормовых значений с пиком в дневные часы. Об этом сообщили синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В первой половине дня субботы (~10-12 часов) ожидается усиление западного ветра с порывами до 14-17 м/с в Калининграде, на побережье и западе региона. Во второй половине дня (с ~13-14 часов) ожидается усиление западного ветра до свежего/крепкого (7-13 м/с) с порывами до 15-18 м/с в Калининграде и по всей области. У побережья и в западной, северо-западной части региона порывы достигнут 19-21 м/с. Вечером (после ~18-19 часов) по области порывы до 14-18 м/с», — уточнили синоптики.

Высота волн у побережья Балтики достигнет 2-3 м. Высока вероятность падения веток, деревьев и различных конструкций.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



