31-летний советчанин получил срок за надругательство над шестилетней девочкой

За совершение преступления против половой неприкосновенности малолетней осужден 31-летний житель Советска. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

«23 сентября 2025 года ранее судимый Б., находясь у дома по ул. Бетховена в Советске, заметил 6-летнюю девочку, проследовал за ней в подъезд и, пользуясь отсутствием посторонних и своим физическим превосходством, применил к ней насилие. Удерживая ребенка, он совершил в отношении неё действия сексуального характера, причинив малолетней физическую боль и нравственные страдания», — уточнили в суде.

Действия злоумышленника квалифицированы по п. «а» ч. 5 ст. 132 УК РФ — иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

С учетом личности подсудимого и наказания за ранее совершенное аналогичное преступление ему назначено 15 лет 6 месяцев колонии особого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на срок 18 лет 10 месяцев 16 дней. Дополнительное наказание — ограничение свободы на 1 год 4 месяца 16 дней. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 400 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.