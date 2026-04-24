31-летний советчанин получил срок за надругательство над шестилетней девочкой

Фото пресс-службы областного суда
За совершение преступления против половой неприкосновенности малолетней осужден 31-летний житель Советска. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

«23 сентября 2025 года ранее судимый Б., находясь у дома по ул. Бетховена в Советске, заметил 6-летнюю девочку, проследовал за ней в подъезд и, пользуясь отсутствием посторонних и своим физическим превосходством, применил к ней насилие. Удерживая ребенка, он совершил в отношении неё действия сексуального характера, причинив малолетней физическую боль и нравственные страдания», — уточнили в суде.

Действия злоумышленника квалифицированы по п. «а» ч. 5 ст. 132 УК РФ — иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

С учетом личности подсудимого и наказания за ранее совершенное аналогичное преступление ему назначено 15 лет 6 месяцев колонии особого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на срок 18 лет 10 месяцев 16 дней. Дополнительное наказание — ограничение свободы на 1 год 4 месяца 16 дней. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 400 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter