Сильное похолодание со штормовым ветром: прогноз погоды в Калининграде на выходные

Умеренная погода с обилием солнечного неба, компенсирующего прохладу в дневные часы, на выходные будет нарушена атлантическим циклоном, который зародится у берегов Норвегии и, углубившись, пройдет по «ныряющей» траектории к Финскому заливу. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В субботу уплотнится облачность, усилится ветер. В воскресенье мы окажемся в арктической воздушной массе в тыловой части циклона, где порывы ветра могут достигать опасных штормовых значений, похолодает на 3-5°C (ощущаемая температура — ещё ниже), а на небе появится кучево-дождевая облачность с зарядами осадков в твёрдой и жидкой фазе. Одеваться придется теплее», — говорится в сообщении.

В субботу ночью по области 0...+2°C (местами до −1°C), у побережья 0...+3°C, переменная облачность (местами дымка, туман). Утром потеплеет от +1...+4°C на восходе до +10...+13°C к полудню (у побережья до +7...+9°C), будет облачно с прояснениями, ближе к полудню местами возможен небольшой дождь. Днём +9...+13°C в Калининграде и области (у побережья до +7...+10°C), местами возможен слабый/умеренный дождь. Вечером похолодает от +6...+9°C на закате до +3...+5°C к полуночи, облачно, вероятны дожди. Ветер ночью юго-западный, слабый (1-6 м/с), утром усилится до умеренного/свежего (4-10 м/с), в порывах до 12-14 м/с (особенно на западе области, у побережья до 15 м/с), днём ветер западный, свежий/сильный (6-12 м/с), в порывах до 13-16 м/с (местами до 17-18 м/с), вечером ветер западный/северо-западный, умеренный/сильный (4-12 м/с), в порывах до 12-16 м/с (у побережья местами до 15-18 м/с).

В воскресенье ночью по области +1...+3°C (у побережья +2...+4°C), малооблачно, местами не исключены заряды крупы/дождя/мокрого снега. Утром и вечером по области +2...+5°C, днём в Калининграде и области до +5...+7°C, с утра до вечера ожидается переменная облачность, вероятны локальные кратковременные заряды смешанных осадков (дождь/крупа/мокрый снег), особенно утром и днём. Ветер в течение суток северо-западный, ночью в Калининграде и области — умеренный/свежий (4-10 м/с), у побережья свежий/сильный (7-12 м/с), в порывах до 13-15 м/с (на участке Зеленоградск-Куршская коса до 16-19 м/с). С утра до вечера в Калининграде и области ветер свежий/сильный (8-15 м/с), в порывах до 17-20 м/с (местами, особенно при осадках, а также в северной и восточной части региона до 20-22 м/с), к полуночи порывы ослабнут до 12-15 м/с.

"В первой половине грядущей недели погоду определит арктический воздух, затянутый в тыл циклона, который теперь вместе со снегопадами расположится над северо-западом России. Нас это зимнее действо минует, мы перейдём под влияние периферии антициклона над северной Атлантикой. И все же, погода будет холодной, на 4-7°C ниже нормы и скорее походящей на март: днём с понедельника по среду по области вряд ли выше +9...+11°С (у побережья +6...+8°C), ночами (особенно в континентальной части) высока вероятность заморозков до 0...-2°C (на уровне почвы до −3...-5°C). Холодные ощущения усугубит порывистый ветер (предварительно, днём до 12-15 м/с) не исключены слабые кратковременные заряды смешанных осадков.