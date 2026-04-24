Вынесен приговор самбисту, ударившему сотрудницу караоке-клуба в Калининграде

Фото пресс-службы областного суда
В Калининграде вынесен приговор уроженцу Светлого по обвинению в причинении средней тяжести вреда здоровью менеджеру караоке-клуба на ул. Фрунзе. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Установлено, что 8 мая 2025 года в ночное время 37-летний бронзовый призер чемпионата России по боевому самбо 2008 года Алексей Гончаров в караоке-клубе «Эйфория» из хулиганских побуждений нанёс сотруднице клуба удар кулаком в область лица. В результате девушка получила закрытую травму лицевого скелета и перелом костей носа.

Действия подсудимого судом квалифицированы по п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений. Вину Гончаров в судебном заседании не признал и просил его оправдать.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признал частичное признание вины, частичное возмещение материального ущерба и морального вреда, принесение извинений потерпевшей и её семье, активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, положительные характеристики. К обстоятельствам, отягчающим наказание, суд отнёс рецидив преступлений.

Приговором Ленинградского районного суда Алексею Гончарову назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с подсудимого в пользу потерпевшей взыскан моральный вред в размере 200 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 37-летнего бронзового призера чемпионата России по боевому самбо 2008 года Алексея Гончарова из Светлого, ударившего в лицо менеджера калининградского караоке-клуба «Эйфория», взяли под стражу 14 мая. В сентябре срок содержания под стражей был продлен еще на два месяца.

Отметим, что Всероссийская федерация самбо после инцидента заявила в своём телеграм-канале, что изучила ситуацию с Гончаровым, и отметила, что спортсмен, «совершивший преступные действия, не является членом сборной команды России по самбо». Организация подтвердила, что в 2008 году он стал бронзовым призёром чемпионата страны, и на этом его карьера в самбо закончилась.

