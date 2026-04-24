Мэрия: в Калининграде перекроют улицы в связи с репетициями Парада Победы

В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, администрация Калининграда вводит временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Движение транспортных средств будет ограничено 4 и 5 мая с 19 до 12 часов, 7 и 8 мая с 7 до 13 часов и 9 мая с 7 до 15 часов по:

Ленинскому проспекту на участке от ул. Шевченко до ул. Черняховского;

пл. Победы;

ул. Черняховского на участке от ул. Горького до Ленинского проспекта;

Советскому проспекту на участке от ул. Марш. Борзова до проспекта Мира;

проспекту Мира на участке от Советского проспекта до ул. Серж. Колоскова;

ул. Театральной на всем протяжении;

Гвардейскому проспекту на участке от ул. Ген.-фельдм. Румянцева до пл. Победы;

ул. Гаражной на участке от ул. Юношеской до пл. Победы;

ул. Проф. Баранова на участке от пл. Победы до ул. Горького;

ул. Брамса на участке от проспекта Мира до ул. Чайковского;

ул. Ген.-фельдм. Румянцева на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Д. Донского;

9 мая движение ограничат с 20 до 23 часов по:

ул. Ген.-фельдм. Румянцева на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Д. Донского;

Гвардейскому проспекту на участке от ул. Ген.-фельдм. Румянцева до ул. Театральной.

Об изменении схем движения общественного транспорта в дни подготовки и проведения парада власти пообещали проинформировать дополнительно.

Кроме того, владельцам транспортных средств порекомендовали на время проведения мероприятий переместить свои машины:

с территории проведения праздничных мероприятий;

с автомобильной стоянки по ул. Грекова в районе Драмтеатра;

с автомобильной стоянки в районе дома № 4 по пл. Победы;

с автомобильной стоянки в районе торгового центра «Пассаж» по ул. Гаражной.

«До начала мероприятий будут установлены ограждения и дорожные знаки на период введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств», — добавили в администрации.