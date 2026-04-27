На «Госуслугах» появится кнопка для жалоб на уведомления о VPN

На портале Госуслуги в ближайшее время планируют добавить функцию, позволяющую пожаловаться на всплывающие уведомления с просьбой отключить VPN. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры России.

Речь идет о случаях, когда сервисы требуют отключить VPN-соединение, даже если оно фактически не используется.

В министерстве также отметили, что многие российские онлайн-сервисы ограничивают доступ для пользователей при активном VPN. При этом, если такие предупреждения появляются ошибочно, пользователям рекомендуют обращаться в службы поддержки соответствующих платформ.