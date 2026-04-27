Мэрия о возможности капремонта ул. Тельмана: все зависит от судьбы брусчатки

Решение о капитальном ремонте ул. Тельмана в Калининграде зависит от того, каким будет решение о её покрытии — останется ли брусчатка или сменится асфальтобетоном. Об этом в комментариях на странице Алексея Беспрозванных сообщили представители мэрии, добавив, что в городе «это непростой вопрос, имеющий большой общественный резонанс».

Как отмечает администрации, брусчатка имеет более низкий по сравнению с асфальтом коэффициент сцепления, особенно в сырую погоду.

Кроме того, в мэрии добавили, что просадки и выбоины на Тельмана ежегодно устраняют: «Работа эта исключительно ручная, небыстрая и дорогостоящая. Последний раз дефекты ликвидировали в начале апреля в районе пересечения с Голикова». В 2026 году также планируется заменить камень на асфальт у домов № 2 и 15а из-за того, что на мостовой не держится разметка.

Отметим, что в сентябре 2022 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова сказала, что демонтировать брусчатку в региональном центре нужно только в местах с интенсивным движением транспорта. Однако, по ее мнению, брусчатка на «исторических улочках», таких как Красная и Тельмана, уместна.

Аукцион по капремонту ул. Красной от проспекта Мира до улицы Маршала Борзова (1,8 км) еще в октябре 2022 года выиграла компания «Мосинжиниринг». Контракт был заключен на 200 млн рублей при стартовой цене торгов в 202 млн. Реконструкция началась в апреле 2023 года. Красная — одна из немногих улиц в Калининграде, где после ремонта решили оставить брусчатку.

Работы сопровождали скандалы: в середине июля жители улицы Красной сообщали «Новому Калининграду», что подрядчик, занимающийся реконструкцией улицы Красной, повредил большое количество деревьев, ободрал кору, обрубил корни и причинил другой вред. Антон Алиханов, бывший на тот момент губернатором, распорядился высадить на Красной взрослые деревья взамен поврежденных при ремонте. В начале октября власти решили дополнительно исследовать поврежденные деревья, предлагалось снести те из них, чья корневая система понесла критический ущерб во время строительства, «так как они могут упасть во время сезонных штормов». Первое дерево упало в середине октября.

Кроме того, местные жители жаловались на качество работ, в частности, криво уложенную и поломанную плитку. Она оказалась разбитой в некоторых местах на протяжении от улицы Карла Маркса до Захаровского рынка. Горвласти объясняли проблемы тем, что «на только что уложенную плитку произошел заезд транспортного средства», и заявляли, что «трагедии делать не нужно».