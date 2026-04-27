За неделю жители Калининградской области перевели мошенникам почти 40 млн рублей

В Калининградской области за прошедшую неделю от действий мошенников пострадали 13 человек, общий ущерб составил почти 40 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Наиболее крупный ущерб зафиксирован по схеме «безопасный счет». В результате пенсионер из Полесского района перевел злоумышленникам свыше 9,7 млн руб.

Еще один случай связан с военным пенсионером из Калининграда, который поверил в ложные обвинения в финансовой поддержке иностранного государства и лишился 4 млн руб.

Под предлогом инвестирования в криптовалюту мошенники похитили более 11 млн руб. у нескольких жителей региона — в том числе двух жительниц Светлогорска, а также менеджера и администратора из Калининграда и инженера из Багратионовского района.

Кроме того, начальник административно-хозяйственного отдела из областного центра перевел мошенникам более 6,3 млн руб., также поверив в схему с «безопасным счетом».

В прокуратуре призвали жителей региона сохранять бдительность и не поддаваться на уловки злоумышленников.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



