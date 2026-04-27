МЧС: в поселке Лесное ликвидировали пожар в кафе

Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
В Зеленоградском округе произошел крупный пожар в кафе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании в поселке Лесное на улице Взморья поступило в ночь на 26 апреля. Прибывшие на место пожарные локализовали огонь и не допустили его распространения на расположенные рядом газовую котельную и жилой дом.

Из здания кафе спасатели эвакуировали восемь пропановых баллонов.

Открытое горение было ликвидировано на площади около 500 квадратных метров. В тушении участвовали 22 человека и пять единиц техники.

По предварительным данным, пострадавших нет.

