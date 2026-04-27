В Калининграде после шторма зафиксировали падение деревьев на нескольких улицах

Упавшее дерево на ул. Куйбышева, фото: очевидец
Все новости по теме: Стихия

В Калининграде после усиления ветра в ночь на 26 апреля зафиксировано несколько случаев падения деревьев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным мэрии, в течение 25-26 апреля аварийные службы выезжали как минимум по пяти адресам. Деревья упали на улицах Батальной, Репина, Александра Невского, Куйбышева и Генерала Галицкого. В ряде случаев они перекрывали проезжую часть и тротуары, а также повредили автомобили.

Специалисты распилили упавшие деревья и освободили проезды и пешеходные зоны. В частности, на улице Батальной, 83 дерево упало на автомобиль, на улице Репина, 26 — перекрыло дорогу и тротуар, на улице Невского, 78а и Генерала Галицкого, 19 — проезжую часть.

Ранее региональное управление МЧС предупреждало об усилении ветра до 15-20 м/с в ночь на 26 апреля. Жителей просили соблюдать осторожность.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

