Беспрозванных: у сгоревшего в Калининграде троллейбуса «некачественный производитель»

Беспрозванных: у сгоревшего в Калининграде троллейбуса «некачественный производитель»

Компания «Транс-Альфа», троллейбус производства которой горел в Калининграде 1 апреля, — «некачественный производитель». Транспортные средства, поставленные фирмой в Калининград, необходимо вернуть и купить взамен «нормальные». Такое мнение высказал губернатор Алексей Беспрозванных на оперативном совещании областного правительства в понедельник, 27 апреля.

«Нужно как минимум отдать троллейбусы, пусть они их изымают. У нас есть практика, когда мы снимаем партию из-за некачественного производителя. То есть деньги вернуть. И у нас два троллейбуса выпало из маршрутов. Соответственно, надо будет делать закупку и покупать нормальные троллейбусы. Поэтому до момента разбирательства троллейбусы эти не выводить на линию, потому что, как показывает практика, это некачественный производитель», — заявил губернатор.

По словам главы региона, троллейбусы производства «Транс-Альфа» горели также в Калуге, Рыбинске, Ялте, Санкт-Петербурге и Братске.

Как сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова, по сгоревшему троллейбусу в настоящее время ведутся следственные действия.

«Второй троллейбус: мы получили разрешение следственного комитета, и в настоящий момент он отправляется в Москву в Росстандарт для того, чтобы полностью обследовать литий-ионные батареи, состояние всего оборудования, чтобы дальше принимать решение. Если вся партия, которая была выпущена, будет признана непригодной, в этом случае данное транспортное средство будет возвращено на завод-изготовитель, и администрация города Калининграда получит компенсацию», — отметила сити-менеджер.

Пожар произошел 1 апреля, троллейбус маршрута № 7 загорелся на ходу на Московском проспекте. Губернатор Алексей Беспрозванных отметил, что горел новый троллейбус производства «Транс-Альфа», таких троллейбусов было закуплено городом всего два. Он поручил главе администрации Калининграда Елене Дятловой «оперативно назначить проверку и экспертизу, чтобы установить точную причину возгорания; до выяснения обстоятельств снять с маршрута второй троллейбус; оформить официальную претензию производителю „Транс-Альфа“».

Два троллейбуса с автономным ходом «Транс-Альфа» доставили в Калининград в декабре 2024 года. На линию новый транспорт выходил поэтапно до 20 января. 18 января у одного из троллейбусов «Транс-Альфа» вышел из строя блок электронного управления.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter