Сборная России по футболу анонсировала матч в Калининграде

Изображение: телеграм-канал Российского футбольного союза
Сборная России по футболу анонсировала матч в Калининграде. Информация о встрече опубликована в телеграм-канале Российского футбольного союза (РФС).

Международная пауза запланирована с 28 мая по 9 июня. Первую игру сборная России проведёт в Каире против команды Египта. 5 июня в Волгограде подопечные Валерия Карпина сыграют с Буркина-Фасо. В Калининград национальная команда приедет 9 июня и встретится со сборной Тринидада и Тобаго.

«О точном времени начала матчей и старте билетной программы будет объявлено дополнительно», — уточняется в релизе РФС.

В январе 2025 года СМИ сообщали, что Калининград рассматривался в качестве города для проведения матча сборной России. Помимо Калининграда, в шорт-лист тогда вошли Москва, Санкт‑Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов‑на‑Дону, Самара, Саранск и Сочи.

Стадион в Калининграде официально открыли 12 мая 2018 года перед стартом домашнего для России Чемпионата мира. Тогда он получил одноимённое с городом название — «Калининград». Помимо четырёх матчей группового этапа Мундиаля (Хорватия — Нигерия, Сербия — Швейцария, Испания — Марокко и Англия — Бельгия), арена принимала матчи Лиги наций УЕФА и квалификации Евро-2020.

Так, 11 октября 2018 года сборная России здесь расписала мировую со шведами, а 9 сентября 2019 минимально обыграла национальную сборную Казахстана. Летом 2023 года стадион «Калининград» переименовали в «Ростех Арену». На данный момент он используется в качестве домашнего поля для футбольного клуба «Балтика».

Самое читаемое:

