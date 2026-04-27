В аэропорту Храброво задерживается 21 рейс

В расписании калининградского аэропорта Храброво произошли изменения. По данным онлайн-табло, по состоянию на 10:40 задерживается прилёт и вылет 21 рейса.

На вылет задерживаются семь рейсов в Москву (Шереметьево, Домодедово), и Санкт-Петербург. Ожидают дольше обычного пассажиры 14 рейсов в областной центр из Москвы (Шереметьево, Домодедово, Внуково) и Санкт-Петербурга.

Отметим, что Москву и ее окрестности «накрыло» внезапным мощным снегопадом. В регионе ввели оранжевый уровень погодной опасности, сообщает «Коммерсант».

Снегопад начался в ночь на понедельник. В результате к утру в Москве выпала половина месячной нормы осадков, сообщил специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. По словам синоптика, погода в столице «определяется тыловой частью североатлантического циклона». «Небо на 100% закрыто облаками с нижней кромкой 120 м. Идет снегопад. Гололедица, снежный накат. Видимость 600 м. Ветер западный 9 м/с, порывы 13 м/с», — уточнил эксперт. По прогнозу Гидрометцентра, в столице днем будет 2–4 °С, снег с дождем продлится весь день.

Статус рейсов пассажиры могут уточнить через колл-центр аэропорта: +7 (4012) 550-550, либо на онлайн-табло на сайте аэропорта по ссылке.