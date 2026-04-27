Умер основатель Калининградского музыкального театра Валерий Лысенко

В понедельник, 27 апреля, после продолжительной болезни на 84 -м году жизни, умер Президент и основатель Калининградского областного музыкального театра, Заслуженный деятель искусств России, член-корреспондент Международной академии культуры и искусства, обладатель многочисленных наград Валерий Лысенко. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Актер и режиссер, Валерий Лысенко служил в драматических театрах г. Советска, Таганрога, Донецка (1963–1968), был заместителем директора Калининградского областного драматического театра (1968–1972), руководил ансамблем «Балтийские чайки» Калининградской областной филармонии (1979–1982), в должности генерального директора возглавлял Московский театр «Современная опера» А. Рыбникова (1987–1989), художественный руководитель театра «Антреприза ЛИК» (с 1992), начальник Калининградского областного управления культуры (1996–1998). До 2018 года был художественным руководителем, а далее Президентом Калининградского областного музыкального театра, основанного им же в 1992-м году как театр «Антреприза ЛИК», в 2001-м году получившего статус государственного театра.

«Валерий Иванович Лысенко — человек, чьё имя за вклад в развитие культуры и искусства России увековечено на Аллее славы в Москве, был беззаветно предан театру. До последнего дня он оставался „генератором“ идей и курировал все творческие процессы», — отметили в музтеатре, добавив, что о дате прощания с Валерием Ивановичем будет сообщено дополнительно.

Редакция «Нового Калининграда» выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Ивановича Лысенко и коллективу Калининградского областного музыкального театра.