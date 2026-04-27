От апрельского холода к майскому теплу: прогноз погоды в Калининграде на неделю

В последние дни месяца погода скорее будет напоминать март под господством «мешка» арктического холода. При этом холодное окончание апреля ознаменуется переменами в атмосферной циркуляции, которые вскоре могут принести долгожданное тепло. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«На периферии антициклона с ядром у Скандинавии у нас будет относительно сухо (лишь местами вновь возможны слабые заряды дождя/крупы) и с преобладанием прояснений. Ночи будут холодными, с заморозками (особенно во вторник и среду), а днём едва ли потеплеет до +10°С. Ощущаемую температуру также будет снижать порывистый ветер», — говорится в сообщении.

Днём в понедельник в Калининграде и области +7...+10°C, у побережья +6...+8°C, у побережья и на западе — малооблачно, на востоке региона — переменная облачность, без существенных осадков. Вечером похолодает от +4...+7°C на закате до +1...+4°C к полуночи. Ветер северо-западный: днём и вечером по области умеренный/свежий (5-12 м/с), в порывах до 13-14 м/с (в континентальной части региона до 15 м/с).

Во вторник ночью воздух остынет до 0...+2°C (местами, особенно на востоке области, до −1...-2°C, на уровне почвы до −3...-4°C), у побережья +2...+4°C, местами возможны дымка, туман. Утром потеплеет от 0...+4°C на восходе до +6...+9°C к полудню, переменная облачность, местами не исключены кратковременные заряды дождя/крупы (особенно в континентальной части региона). Днём в Калининграде и области +8...+10°C (у побережья +6...+8°C), переменная облачность, местами возможны кратковременные заряды дождя/крупы (у побережья осадки маловероятны). Вечером похолодает от +4...+6°C на закате до 0...+3°C к полуночи, будет малооблачно, местами возможны заряды дождя/крупы. Ветер северо-западный, ночью и утром — слабый/умеренный (3-8 м/с), у побережья в порывах до 9-11 м/с, днём и вечером ветер по области умеренный/свежий (5-11 м/с), в порывах до 12-14 м/с (особенно в восточной части области).

В среду ночью по области до 0...-3°C (на уровне почвы до −4...-5°C), у побережья +1...+4°C, малооблачно (местами возможны дымка, туман). Утром потеплеет от 0...-2°C (у побережья от +1...+4°C) на восходе до +5...+8°C к полудню, переменная облачность, по области (особенно в континентальной части) могут пройти слабые заряды дождя/крупы. Днём в Калининграде и области +7...+10°C (у побережья +6...+8°C), по области — переменная облачность, без существенных осадков (местами небольшие заряды дождя/крупы), у побережья — малооблачно. Вечером похолодает от +4...+7°C на закате до 0...+3°C к полуночи, ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный: ночью и утром — слабый/умеренный (3-8 м/с), у побережья в порывах до 9-11 м/с, днём и вечером умеренный/свежий (5-11 м/с).

Предварительно, последний день апреля ещё пройдет на холодной восточной периферии антициклона: ночью ожидаются сильные заморозки до −1...-4°C по области (на уровне почвы до −5°C и ниже), а днём вряд ли выше +10...+12°C. «Уже на первомай с большей вероятностью мы увидим комфортные +14...+16°C днём. Поступление южных воздушных масс и активный солнечный прогрев в антициклоне могут подарить нам и первые +20°C на следующие выходные, в совокупности с солнечной и спокойной погодой», — добавили синоптики.