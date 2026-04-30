СМИ: Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ

Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей Единого государственного экзамена в этом году. Это следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.



Согласно рекомендациям, организаторы и сотрудники, охраняющие правопорядок, не должны прикасаться к участникам экзамена и их вещам.

При срабатывании металлоискателя организатор предложит школьникам добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, в помещение для хранения личных вещей или сопровождающему. При отказе сделать это участников не допустят в пункт проведения ЕГЭ.

Как добавили в ведомстве, тех, кто нарушит правила, повторно допустят к сдаче экзамена в резервные сроки только по решению председателя Государственной экзаменационной комиссии.

Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов.

Ранее Рособрнадзор определил список вещей, которые могут находиться на столе школьника и использоваться во время проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году.