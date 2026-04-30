В Калининградской области обнаружили образец янтаря с отпечатком листа дуба эпохи Эоцена

На Калининградском янтарном комбинате обнаружили редкий образец солнечного камня с отпечатком листа древнего дуба. Рисунок застыл на поверхности самоцвета десятки миллионов лет назад, когда реликтовая смола находилась ещё в вязком виде. До наших дней дошел фрагмент, который отличает высокая степень сохранности, сообщает пресс-служба предприятия.

«Янтарный лист» размером 5,8×2,1 см обнаружили на этапе сортировки. Образец сохранил изображение листа дуба, который произрастал на территории Евразии 40-50 млн лет назад. Янтарь с четким отпечатком на поверхности считается редким экземпляром.

«На принадлежность отпечатка листу одного из ископаемых видов дуба —псевдокастанея или дримейя — указывает характерное мелкое жилкование. Ближе к вершине расположение жилок симметричное, а к черешку почти очередное. Эти виды дуба исчезли в конце плиоцена, то есть примерно 2–2,5 миллиона лет назад. К сожалению, не сохранился рисунок всей пластины листа. Сам лист был больше янтарного фрагмента», — рассказала исполняющий обязанности директора Ботанического сада БФУ им. И. Канта Светлана Яковлева.

Формирование камня происходило в эпоху Эоцена, когда влажный и тёплый климат способствовал пышной растительности. В таких условиях хвойные деревья, в основном сосна Pinus succinifera (янтареносная), выделяли много смолы, а находящиеся рядом насекомые и другие растения оставляли в ней следы.

«Чаще всего до наших дней доходят инклюзы — фрагменты флоры и фауны внутри прозрачного янтаря. На этот раз свидетельство того, каким был древний лес, сохранилось в виде редкого отпечатка на поверхности камня. Предположительно, лист дуба оказался рядом с хвойным деревом. Реликтовая смола стекла по стволу этого дерева, придавила лист и впоследствии окаменела. Рисунок прожилок отпечатался под давлением смолы и застыл вместе с ней», — пояснила специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина.

«Янтарный лист» войдет в коллекцию музея Янтарного комбината и будет доступен для посетителей, пополнив экспозицию редких образцов солнечного камня из Приморского карьера — инклюзы «Стрекоза» и «Таракан», самоцвет «Янтарное сердце» и другие.