В Калининградской области обнаружили образец янтаря с отпечатком листа дуба эпохи Эоцена

Все новости по теме: Янтарь

Фото: Янтарный комбинат

На Калининградском янтарном комбинате обнаружили редкий образец солнечного камня с отпечатком листа древнего дуба. Рисунок застыл на поверхности самоцвета десятки миллионов лет назад, когда реликтовая смола находилась ещё в вязком виде. До наших дней дошел фрагмент, который отличает высокая степень сохранности, сообщает пресс-служба предприятия.

«Янтарный лист» размером 5,8×2,1 см обнаружили на этапе сортировки. Образец сохранил изображение листа дуба, который произрастал на территории Евразии 40-50 млн лет назад. Янтарь с четким отпечатком на поверхности считается редким экземпляром.

«На принадлежность отпечатка листу одного из ископаемых видов дуба —псевдокастанея или дримейя — указывает характерное мелкое жилкование. Ближе к вершине расположение жилок симметричное, а к черешку почти очередное. Эти виды дуба исчезли в конце плиоцена, то есть примерно 2–2,5 миллиона лет назад. К сожалению, не сохранился рисунок всей пластины листа. Сам лист был больше янтарного фрагмента», — рассказала исполняющий обязанности директора Ботанического сада БФУ им. И. Канта Светлана Яковлева.

Формирование камня происходило в эпоху Эоцена, когда влажный и тёплый климат способствовал пышной растительности. В таких условиях хвойные деревья, в основном сосна Pinus succinifera (янтареносная), выделяли много смолы, а находящиеся рядом насекомые и другие растения оставляли в ней следы.

«Чаще всего до наших дней доходят инклюзы — фрагменты флоры и фауны внутри прозрачного янтаря. На этот раз свидетельство того, каким был древний лес, сохранилось в виде редкого отпечатка на поверхности камня. Предположительно, лист дуба оказался рядом с хвойным деревом. Реликтовая смола стекла по стволу этого дерева, придавила лист и впоследствии окаменела. Рисунок прожилок отпечатался под давлением смолы и застыл вместе с ней», — пояснила специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина.

«Янтарный лист» войдет в коллекцию музея Янтарного комбината и будет доступен для посетителей, пополнив экспозицию редких образцов солнечного камня из Приморского карьера — инклюзы «Стрекоза» и «Таракан», самоцвет «Янтарное сердце» и другие.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

