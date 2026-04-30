Аварийную лестницу на променаде в Пионерском обещают отремонтировать к июлю

Аварийную лестницу на променаде в Пионерском обещают отремонтировать ко Дню города 11 июля. Об этом в интервью радио «Балтик Плюс» рассказал глава администрации Пионерского округа Леонид Шибаев.

Шибаев пояснил, что работы выполнит «Балтберегозащита», в чьём ведении и находится этот объект. Он уточнил, что до этого момента муниципалитет сделает все, чтобы ограничить доступ к опасным местам. «Служба заказчика осуществляет уборку променада и содержание в части мелкого ремонта. Не более», — добавил градоначальник.

В этом году этот праздник на курорте отметят 11 июля вместе с Днём Рыбака.

Как сообщалось ранее, лестница, ведущая к пляжу со стороны Соснового бора, была разрушена маяком, который вынесло на берег после зимних штормов.

В Пионерском после штормов разрушена лестница к пляжу у Соснового бора