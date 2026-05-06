Власти Пионерского анонсировали ограничение движения транспорта 8 и 9 мая

Схема предоставлена администрацией Пионерского
8 и 9 мая в Пионерском будет ограничено движение транспорта. Ограничения связаны с празднованием Дня Победы. Об этом сообщается на странице муниципалитета «ВКонтакте».

«В связи с празднованием 81-й годовщины Великой Победы в городе временно изменится схема движения транспорта. Пожалуйста, планируйте свои маршруты заранее. Просим вас заранее позаботиться о местах для парковки личного транспорта!» — подчеркивается в сообщении.

Где и когда будет ограничено движение:

С 19:10 8 мая до 19:00 9 мая:
— ул. Комсомольская: въезд на парковку у МФЦ (ул. Комсомольская, 10);
— выезд с ул. Парковой (ориентир — кафе «Ротонда»).
9 мая с 10:00 до 12:00:
— ул. Комсомольская (от перекрестка с ул. Армейской до пер. Советского);
— выезды с ул. Рензаева, пер. Зеленого и пер. Комсомольского.


