Власти Пионерского анонсировали ограничение движения транспорта 8 и 9 мая

8 и 9 мая в Пионерском будет ограничено движение транспорта. Ограничения связаны с празднованием Дня Победы. Об этом сообщается на странице муниципалитета «ВКонтакте».

«В связи с празднованием 81-й годовщины Великой Победы в городе временно изменится схема движения транспорта. Пожалуйста, планируйте свои маршруты заранее. Просим вас заранее позаботиться о местах для парковки личного транспорта!» — подчеркивается в сообщении.

Где и когда будет ограничено движение:

С 19:10 8 мая до 19:00 9 мая:

— ул. Комсомольская: въезд на парковку у МФЦ (ул. Комсомольская, 10);

— выезд с ул. Парковой (ориентир — кафе «Ротонда»).

9 мая с 10:00 до 12:00:

— ул. Комсомольская (от перекрестка с ул. Армейской до пер. Советского);

— выезды с ул. Рензаева, пер. Зеленого и пер. Комсомольского.